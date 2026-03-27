«Такова система»: боец Монсон о рекордной зарплате Семака

Боец Монсон заявил, что ему не нравится зарплата тренера «Зенита» Семака

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон подверг критике тот факт, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак получает 285 млн рублей в год. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот футбольный тренер приносит много капитала, тренируя футбольную команду, которая, в свою очередь, также приносит много денег. На кону большие финансы, и клубам нужны лучшие тренеры и игроки. Мне это не нравится, но такова система, в которой мы живем», — сказал Монсон.

Боец отметил, что люди с таким доходом должны отчислять 5% или 10% на развитие детско-юношеского спорта.

24 марта в СМИ появилась информация, что Семак лидирует в рейтинге тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) по зарплатам и зарабатывает почти на 100 миллионов больше, чем испанский специалист Хуан Карседо из московского «Спартака».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.

В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

50-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.

Ранее зарплату Семака раскритиковал Александр Мостовой.