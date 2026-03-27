«Такова система»: боец Монсон о рекордной зарплате Семака

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон подверг критике тот факт, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак получает 285 млн рублей в год. Его слова приводит РИА Новости.
«Этот футбольный тренер приносит много капитала, тренируя футбольную команду, которая, в свою очередь, также приносит много денег. На кону большие финансы, и клубам нужны лучшие тренеры и игроки. Мне это не нравится, но такова система, в которой мы живем», — сказал Монсон.
Боец отметил, что люди с таким доходом должны отчислять 5% или 10% на развитие детско-юношеского спорта.
24 марта в СМИ появилась информация, что Семак лидирует в рейтинге тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) по зарплатам и зарабатывает почти на 100 миллионов больше, чем испанский специалист Хуан Карседо из московского «Спартака».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков за 22 матча. Петербургская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.
В следующем туре команда под руководством Семака 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
50-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.
Ранее зарплату Семака раскритиковал Александр Мостовой.