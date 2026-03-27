Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

Варанков: Белоруссия готова к встрече с Литвой при отказе от ультиматумов
Белоруссия готова к встрече с Литвой при отказе Вильнюса от ультиматумов, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

По его словам, Минск готов обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий.

«Искусственные же ультиматумы Вильнюса не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой», — добавил представитель МИД.

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене назвала три условия для возобновления диалога с Белоруссией, о котором говорил специальный посланник президента США Джон Коул.

Ругинене выдвинула следующие условия: используемые для контрабанды метеозонды не должны пересекать границу, грузовики, которые застряли территории Белоруссии, должны быть возвращены без каких-либо дополнительных налогов или штрафов, также Белоруссия не будет допускать пересечения границы Литвы нелегальными мигрантами.

Ранее Литва захотела получить компенсацию от Белоруссии за задержку фур.

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!