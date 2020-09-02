Меркель призвала Россию ответить на вопросы о произошедшем с Навальным
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию ответить на вопросы о произошедшем с Алексеем Навальным, передает ТАСС.
По ее словам, Навальный стал жертвой нападения.
«Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», — сказала Меркель.
Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок».
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
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