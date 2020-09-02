Германия может ввести санкции против РФ на фоне инцидента с Навальным
Германия может рассмотреть проект введения санкций в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
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