Германия может ввести санкции против РФ на фоне инцидента с Навальным

Германия может рассмотреть проект введения санкций в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новость дополняется.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД Германии вызовет посла РФ для обсуждения новых данных по инциденту с Навальным

— Российские криминалисты не нашли у Навального следов токсичных веществ

— МИД РФ ответил на заявление Германии о новых данных по инциденту с Навальным