В Госдуме заявили о необходимости доказательств заявлений Германии о Навальном

Заявления о якобы отравлении Алексея Навального должны быть подкреплены доказательствами, иначе это будет провокацией. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА «Новости».

«Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами», — заявил Слуцкий.

По его словам, Берлин так и не ответил на запрос Генпрокуратуры о данных анализов Навального.

«Россия в первую очередь заинтересована в установлении истинных причин произошедшего и не раз демонстрировала открытость к сотрудничеству», — добавил Слуцкий.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел блогер, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа российские врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

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