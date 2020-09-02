В Кремле назвали сроки записи выступления Путина для ГА ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовят запись выступления президента Владимира Путина для Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такое выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что работа над выступлением завершится примерно «в 20-х числах».

Ранее сообщалось, что Путин может выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обращение российского лидера запланировано на 22 сентября. Неделя выступлений политиков «первого эшелона» пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно программе, Путин обратится с видеообращением седьмым по счету.

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