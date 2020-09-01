РФ готова к максимальному сотрудничеству с Японией при любом премьере

Россия готова к максимальному сотрудничеству с Японией при любом премьер-министре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО во вторник, 1 сентября, передает РИА «Новости».

По его словам, у Москвы и Токио есть продвижение по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Также министр отметил, что российская сторона намерена наладить с соседней страной профессиональный диалог по проблемам безопасности в регионе.

Кроме того, РФ хочет понять, как Япония рассматривает свои обязательства перед Соединенными Штатами в военной области в ситуации, «когда США официально объявили Россию своим противником».

В пятницу, 28 августа, премьер-министр Японии Абэ заявил, что принял решение о своей отставке. Причиной этому стала его болезнь — язвенный колит, с которым он борется много лет.

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