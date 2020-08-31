В КС оппозиции Белоруссии заявили, что белорусы ожидали поддержки от Москвы

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры и бывший дипломат Павел Латушко заявил, что многие белорусы ожидали поддержки общественного движения в республике из Москвы, однако ее так и не последовало, сообщает «Интерфакс».

«Для меня как для дипломата непонятна позиция России <...> Многие белорусы смотрели в сторону востока и ждали, будет ли какая-то реакция со стороны Кремля в поддержку общественного движения. Такая реакция есть, поддержки — нет», — сказал Латушко.

По его словам, реакция на Москвы на происходящее не соответствует интересам России в долгосрочной перспективе.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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