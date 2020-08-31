В Черногории надеются на улучшение отношений с Россией

Лидер оппозиционной коалиции Черногории Здравко Кривокапич заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно ранее, оппозиционные силы победили на выборах в Черногории впервые за 30 лет.

При этом президент страны Мило Джуканович заявил, что не признает проигрыш своей партии.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦИК Черногории огласила предварительные результаты парламентских выборов

— В Черногории оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов