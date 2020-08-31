В Черногории надеются на улучшение отношений с Россией
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Лидер оппозиционной коалиции Черногории Здравко Кривокапич заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно ранее, оппозиционные силы победили на выборах в Черногории впервые за 30 лет.
При этом президент страны Мило Джуканович заявил, что не признает проигрыш своей партии.
Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа.
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