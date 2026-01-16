Пассажир московского метро устроил танцы в ластах в вагоне и попал на видео

В Москве мужчину арестовали за танцы в ластах в вагоне метро

Танцы в московском метро закончились для одного из пассажиров судебным разбирательством. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На кадрах с места заметно, как мужчина врывается в вагон в ластах и плавательной маске, на нем также была летняя одежда. Включив колонку, пассажир резко стал танцевать под музыку.

После произошедшего дебошира задержали полицейские. В беседе с сотрудниками МВД он заявил, что поступил так ради съемок контента для соцсетей.

«Поведение полуголого танцора квалифицировано как нарушение требований транспортной безопасности и нарушение правил пользования метрополитеном», – сообщается в публикации.

Мужчину отправили под арест на четыре дня.

До этого в Калининградской области девушку задержали после попытки снять оригинальный контент для соцсетей. Чтобы получить эффектные кадры, она подожгла поле, из-за этого обгорел участок в шесть соток.

