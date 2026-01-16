Продюсер «Уральских пельменей» об уходе из шоу: «Не вижу смысла оглядываться»

Бывший участник и продюсер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал об уходе из проекта. Его цитирует «Леди Mail».

По словам артиста, он не жалеет об уходе.

«Я всегда был человеком, который рубит просеку и идет вперед. Мир настолько огромен и интересен, что я не вижу смысла оглядываться назад и жалеть о чем-то», — сказал Нетиевский.

Он поблагодарил «Уральские пельмени» за замечательный опыт, но подчеркнул, что жизнь идет дальше.

Сергей Нетиевский покинул шоу «Уральские пельмени» в 2015 году на фоне разбирательств о правах на бренд. Он был директором команды с 2009 по 2015 год.

Также в интервью шоумен рассказал, как похудел на 20 килограммов за полгода. Нетиевский отметил, что отказался от вредных привычек и стал практиковать интервальное голодание.

Ранее стала известна причина резкого похудения невестки Виктории Бекхэм.