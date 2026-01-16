Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Продюсер «Уральских пельменей» об уходе из шоу: «Не вижу смысла оглядываться»

Артист Нетиевский поблагодарил «Уральские пельмени» за опыт работы
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший участник и продюсер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал об уходе из проекта. Его цитирует «Леди Mail».

По словам артиста, он не жалеет об уходе.

«Я всегда был человеком, который рубит просеку и идет вперед. Мир настолько огромен и интересен, что я не вижу смысла оглядываться назад и жалеть о чем-то», — сказал Нетиевский.

Он поблагодарил «Уральские пельмени» за замечательный опыт, но подчеркнул, что жизнь идет дальше.

Сергей Нетиевский покинул шоу «Уральские пельмени» в 2015 году на фоне разбирательств о правах на бренд. Он был директором команды с 2009 по 2015 год.

Также в интервью шоумен рассказал, как похудел на 20 килограммов за полгода. Нетиевский отметил, что отказался от вредных привычек и стал практиковать интервальное голодание.

Ранее стала известна причина резкого похудения невестки Виктории Бекхэм.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639367_rnd_7",
    "video_id": "record::3dabce4d-b9f5-4329-81d0-820d709e7d74"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+