В Татарстане водитель Opel раздавил человека на дороге

В Татарстане водитель Opel переехал человека, лежащего на трассе
В Татарстане водитель Opel переехал человека, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В Госавтоинспекции по Республике Татарстан уточнили, что авария случилась в Чистопольском районе. Водитель автомобиля Opel наехал на человека, который лежал на проезжей части», — говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пешехода с тяжелыми травмами, но спасти человека врачам не удалось.

До этого в городе Находка Приморского края Toyota Vitz столкнулся с пассажирским автобусом. От сильного удара общественный транспорт отбросило на газон. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у машины полностью разбит кузов, капот, а автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Спасателям пришлось вырезать водительницу Toyota ее из искореженного металла. Прибывшие медики увезли двоих пострадавших.

Ранее BMW Х6 с вице-президентом «Росгосстраха» загорелась в центре Москвы.

