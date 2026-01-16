Белоусов проинспектировал группировку «Запад»

Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Запад», где провел рабочее совещание. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Согласно информации, предоставленной министерством, Белоусов «был ознакомлен с докладами командования о сложившейся обстановке, текущих операциях войск на передовой в рамках их зон ответственности, а также о характере действий, предпринимаемых противником».

Министру обороны было доложено командующим группировкой «Запад» генерал-полковником Сергеем Кузовлевым о продолжающихся активных наступательных операциях войск по всем четырём направлениям, охватывающим фронт протяженностью свыше 320 километров.

Кузовлев отметил, что в течение декабря подразделениями группировки были взяты под контроль шесть населенных пунктов: Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Диброва. Освобожденная территория составила более 155 квадратных километров. Командующий также сообщил о продолжающихся боях за освобождение еще 10 населенных пунктов.

«В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации», — отмечается в официальном сообщении.

Ранее Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире.