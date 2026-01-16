Размер шрифта
Белоусов проинспектировал группировку «Запад»

Белоусов провел совещание на пункте управления группировкой войск «Запад»
Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Запад», где провел рабочее совещание. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Согласно информации, предоставленной министерством, Белоусов «был ознакомлен с докладами командования о сложившейся обстановке, текущих операциях войск на передовой в рамках их зон ответственности, а также о характере действий, предпринимаемых противником».

Министру обороны было доложено командующим группировкой «Запад» генерал-полковником Сергеем Кузовлевым о продолжающихся активных наступательных операциях войск по всем четырём направлениям, охватывающим фронт протяженностью свыше 320 километров.

Кузовлев отметил, что в течение декабря подразделениями группировки были взяты под контроль шесть населенных пунктов: Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Диброва. Освобожденная территория составила более 155 квадратных километров. Командующий также сообщил о продолжающихся боях за освобождение еще 10 населенных пунктов.

«В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации», — отмечается в официальном сообщении.

Ранее Белоусов назвал армию России самой боеспособной в мире.

