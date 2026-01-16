Названа позиция, которую нужно укрепить «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что команде нужно укреплять линию обороны.

«Какие позиции надо укреплять «Спартаку»? На сборы не полетели Бонгонда, не полетели два центральных защитника. Непонятно, успеет ли Бабич восстановиться к возобновлению чемпионата. Естественно, у «Спартака» есть проблема с крайними и центральными защитниками. У «Спартака» проблемная линия обороны. Если уйдет нападающий Ливай Гарсия, то на его место нужно будет рассматривать игрока», — сказал Масалитин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее легенда «Спартака» подверг критике команду за назначение иностранного тренера.