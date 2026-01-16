Размер шрифта
Украинские войска заняли храм в Харьковской области для создания склада боеприпасов

ВСУ заняли храм в Харьковской области для складирования боеприпасов
Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные заняли церковь в населенном пункте Старый Салтов в Харьковской области для создания склада боеприпасов. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Военнослужащие ВСУ заняли здание храма в населенном пункте Старый Салтов — Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — <…> с целью обустройства в его подвальных помещениях склада боеприпасов», — сказал Лисняк.

Замглавы ВГА напомнил, что международное гуманитарное право прямо запрещает использование храмов для военных целей.

Кроме того, он уточнил, что в населенном пункте фиксируется значительное увеличение численности ВСУ, а также иностранных наемников из Польши и Литвы.

В ноябре монахиня Варвара рассказала, что украинские военные стреляли по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское в ДНР. По ее словам, на видео, которое сняли местные жители, видно, как солдаты ВСУ соревнуются в меткости и стреляют из оружия по крестам. Монахиня исключила, что украинские военнослужащие ошиблись или случайно попали в крест.

Ранее ВСУ превратили церковь в Херсонской области в базу для запуска дронов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639127_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
