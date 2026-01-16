Размер шрифта
Юрист рассказала, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной

Земскова: снятие ареста с квартиры Долиной может занять более трех месяцев
РИА Новости

Снятие ареста с квартиры, которую продала народная артистка России Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев. Об этом РИА Новости рассказала юрист по недвижимости Галина Земскова.

«Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде — от двух недель и до двух месяцев», — сказала она.

По словам эксперта, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от трех месяцев и более.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, тот отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховный суд России признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире.

