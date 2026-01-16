«Патриотам не надо платить»: Цыганова о многомиллионных гонорарах звезд 23 февраля

Певица Виктория Цыганова заявила, что настоящие патриоты не будут брать деньги за концерты 23 февраля. Она рассказала «Газете.Ru», что артисты, запрашивающие большие гонорары, рассматривают Россию как источник заработка.

Цыганова отметила, что сама уже долгое время выступает бесплатно, причем не только в праздники. По ее словам, даже музыкантам она платит деньги из своего кармана. Певица подчеркнула — ей было бы стыдно просить гонорары за концерты перед солдатами и офицерами.

«Я работаю бесплатно, потому что патриотам не надо платить деньги, они Родину и без денег любят. Я думаю, что просто все эти люди, которые запрашивают гонорары, рассматривают Россию как источник заработка для себя, а не как источник любви, вдохновения и самого сокровенного, что у человека есть в душе. Так что, наверное, пусть зарабатывают. Бедные, им не хватает денег на жизнь. Я давно работаю только благотворительно в госпиталях, на фронте. Вот сейчас я еду тоже с благотворительного концерта. Не потому что я такая прекрасная. Просто мне не надо. Я считаю, что имею право поддержать офицеров и ребят, которые завтра уходят на передовую, и брать деньги за это, на мой взгляд, просто даже стыдно», — рассказала артистка.

Виктория Цыганова поделилась, что не осуждает коллег, желающих заработать на концертах 23 февраля, но не понимает их. Она считает, что так быть не должно.

«Просто, наверное, они бедные, им тяжело. Поэтому пусть уж, как говорится, пользуются нашей щедростью. Вообще так не должно быть, естественно. Потому что это огромные деньги, которые в общем-то чаще всего выделяются из бюджета, из наших налогов. На мой взгляд, в такое время просто стыдно должно быть», — заявила Цыганова.

По данным Mash, певица МакSим запросила 4 млн рублей за выступление перед ветеранами 23 февраля. Также в этот праздник выйдут на сцену Леонид Агутин и Анжелика Варум. Предположительно, на концерте они могут заработать свыше 9 млн рублей.

