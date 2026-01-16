«Не достоин этого!» Боксер Цзю эмоционально отреагировал на остановку боя брата

Боксер Тим Цзю заявил, что Зерафа не достоин реванша с его братом Никитой Цзю

Российско-австралийский боксер Тим Цзю эмоционально отреагировал на остановку боя Никиты Цзю против австралийца Майкла Зерафы, оскорбив соперника своего младшего брата.

«Он сказал: «Я не могу видеть»?! Братан, через что мне приходилось пройти? Через что я прошел?! Клянусь богом… Что я могу сказать Зерафе? Просто сука! Прошу прощения за мой французский. Реванш?! Он не достоин этого!» — заявил Тим Цзю сразу после боя.

Рефери остановил поединок после второго раунда и признал его несостоявшимся. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой. «Газеты.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее Никита Цзю назвал отстоем несостоявшийся титульный бой с Зерафой.