Появились снимки «пробуждения» черной дыры, которой десятки миллионов лет

Астрономы получили уникальные радиоснимки сверхмассивной черной дыры, которая, по оценкам ученых, находилась в состоянии покоя около 100 миллионов лет, прежде чем вновь перейти в активную фазу, пишет Daily Mail.

Объект, получивший обозначение J1007+3540, демонстрирует мощные выбросы плазмы, сравнимые по масштабам с «космическим вулканом».

Радиоструи, исходящие из центра галактики, простираются почти на миллион световых лет, что примерно в десять раз превышает диаметр Млечного Пути. По словам исследователей, подобные выбросы способны существенно повлиять на эволюцию галактики-хозяина, изменяя распределение газа и структуру межгалактической среды.

«Это похоже на то, как если бы космический вулкан вновь начал извергаться после длительного периода спокойствия», — отметила автор исследования, доктор Шобха Кумари

J1007+3540 расположена в центре массивного скопления галактик, заполненного крайне горячим и плотным газом. В этой среде происходит постоянное противостояние между давлением окружающего вещества и энергией, выбрасываемой чёрной дырой.

Сверхмассивные черные дыры находятся в ядрах почти всех галактик и обладают массой в миллионы, а иногда и миллиарды раз больше массы Солнца.

Когда вещество закручивается к горизонту событий, оно разогревается до экстремальных температур. В некоторых случаях часть этой материи не поглощается, а выбрасывается в виде узконаправленных струй перегретой плазмы, создавая мощное радиоизлучение.

