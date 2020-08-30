В Минске к протестующим вышел помощник президента

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок вышел к протестующим у резиденции главы государства, пишет ТАСС.

«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию», — сказал Латышенок.

Он также подчеркнул, что верит в честность президентских выборов.

В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска началась очередная несанкционированная акция протеста. Митингующие направились к резиденции президента Александра Лукашенко — дворцу Независимости. Правоохранители начали выборочно задерживать участников акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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