Асад утвердил новое правительство Сирии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сирийский президент Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства САР во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию глав государства.
Арнус находился на посту премьер-министра страны после ухода в отставку бывшего премьера Имада Хамиса.
11 июня сирийский лидер освободил Хамиса от должности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Асад снял с должности премьер-министра Сирии
— Асад поручил премьеру сформировать новое правительство Сирии