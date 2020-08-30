Асад утвердил новое правительство Сирии

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Сирийский президент Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства САР во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию глав государства.

Арнус находился на посту премьер-министра страны после ухода в отставку бывшего премьера Имада Хамиса.

11 июня сирийский лидер освободил Хамиса от должности.

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