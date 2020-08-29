Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными. Об этом он сказал в интервью на телеканале «Россия 1».

Глава государства считает, что отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ на выборах для их контроля может говорить о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов.

«Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны... мы признали их легитимность», — подчеркнул российский лидер, напомнив, что он поздравил Александра Лукашенко с победой на этих выборах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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