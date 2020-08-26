Зеленский просит европейские страны назвать шаги для вступления Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский просит лидеров стран Европейского союза назвать шаги, необходимые для вступления Украины в ЕС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС», – рассказал глава государства.

По его мнению, Европа хочет партнерства с Украиной, однако у некоторых государств нет полной уверенности. Украине следует стать той страной, которую Евросоюз хочет иметь в своем составе, после чего решение останется за украинской стороной, считает Зеленский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский выразил благодарность США

— Зеленский заявил о высоких шансах закончить войну в Донбассе

— Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым