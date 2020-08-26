Посольство РФ окажет помощь задержанному в США россиянину

Посольство России в США осведомлено об аресте гражданина РФ Егора Крючкова, которого обвиняют в покушении на киберпреступление. Дипломаты готовы оказать ему необходимую помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление дипмиссии.

«Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», — заявили агентству в посольстве.

27-летний россиянин Егор Крючков был арестован еще 24 августа по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

По данным Минюста США, Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника одной из американских фирм с целью загрузки в ее информационные системы вредоносного ПО, которое позволило бы ему получить к ним беспрепятственный доступ.

Как утверждают американские власти, в дальнейшем россиянин хотел использовать полученные данные для шантажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США задержали гражданина РФ по обвинению в организации киберпрестпуления