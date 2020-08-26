Тихановская заявила о недопустимости влияния на решения белорусов из-за рубежа

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает недопустимым вмешательство других стран в ситуацию в республике. Об этом она заявила в эфире американского телеканала Fox News.

«Мы хотим жить в демократической стране, и только от нас это зависит, это наша воля, я думаю, ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа», — заявила политик.

14 августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции. В настоящее время она находится на территории Литвы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская: протесты в стране не носят антироссийский характер

— Тихановская требует отпустить членов КС оппозиции Белоруссии

— Белорусская оппозиция заявила о спорном статусе действующего правительства