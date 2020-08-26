Тихановская заявила о недопустимости влияния на решения белорусов из-за рубежа
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает недопустимым вмешательство других стран в ситуацию в республике. Об этом она заявила в эфире американского телеканала Fox News.
«Мы хотим жить в демократической стране, и только от нас это зависит, это наша воля, я думаю, ни одна страна не должна влиять на решение нашего народа», — заявила политик.
14 августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции. В настоящее время она находится на территории Литвы.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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