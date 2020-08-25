Тихановская требует отпустить членов КС оппозиции Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к правоохранительных органам страны с требованием отпустить членов президиума координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Ковалькова и Дылевский были арестованы.

Она также призвала остановить оказываемое давление на КС оппозиции.

«Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает координационный совет», — подчеркнула Тихановская.

Согласно ее словам, страна переживает «острый политический кризис». Она добавила, что власти Белоруссии вместо проведения переговоров «занимается мелочными обвинениями и преследованиями».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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