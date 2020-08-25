Путин не давал поручений о лечении Навального

Президент России Владимир Путин не давал никаких поручений относительно лечения госпитализированного Алексея Навального, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, тема госпитализации Навального «затрагивалась» в Кремле. При этом по итогам беседы по данному вопросу президент не давал никаких поручений, так как в них не было необходимости. Для того, чтобы врачи лечили пациента, не нужны поручения главы государства, отметил пресс-секретарь.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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