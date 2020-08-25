Первый замгоссекретаря США встретился с Тихановской в Литве

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Вильнюсе. Об этом говорится в сообщении Госдепа США, передает ТАСС.

«Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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