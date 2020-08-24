Трамп пообещал, что США никогда не станут социалистической страной
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп по итогам съезда Республиканской партии заявил, что не допустит, чтобы Соединенные Штаты стали социалистическим государством. Соответствующее выступление опубликовано в Twitter.
«Наша страна никогда не станет социалистической!» — подчеркнул американский лидер.
Ранее сообщалось, что Республиканская партия США официально выдвинула действующего американского лидера Дональда Трампа на второй президентский срок.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп обвинил демократов в стремлении «украсть выборы»