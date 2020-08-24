Трамп обвинил демократов в стремлении «украсть выборы»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил представителей Демократической партии в стремлении «украсть выборы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию съезда партии.

По его словам, демократы используют эпидемию коронавируса, чтобы «мошенническим путем» лишить весь американский народ свободных и честных выборов.

Трамп также выразил мнение, что все поданные по почте бюллетени нельзя будет вовремя подсчитать.

Ранее сообщалось, что Республиканская партия США официально выдвинула действующего американского лидера Дональда Трампа на второй президентский срок.

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