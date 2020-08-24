Сотрудника МИД Белоруссии уволили за поддержку протестов в стране

Сотрудника МИД Белоруссии, начальника историко-архивного отделения министерства Вячеслава Казаченока уволили за поддержку протестов в республике. Об этом сообщает портал tut.by.

Отмечается, что он уволен по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей».

По данным портала, МИД также пришлось покинуть замначальника управления Евразийской интеграции Елене Копаневой, поддерживающей Казаченока на пикете.

17 августа Казаченок и Копанева вышли на одиночный пикет на ступеньки здания внешнеполитического ведомства с белыми пустыми листами. Тем самым сотрудники МИДа хотели показать свою принципиальную позицию по ситуации в стране.

Ранее также сообщалось, что в понедельник, 24 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который публично выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста.

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