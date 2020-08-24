Юрист оценил появление сына Лукашенко с боевым оружием

Юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак в беседе с Ura.ru прокомментировал появление сына президента Александра Лукашенко — Николая Лукашенко с боевым оружием.

По его словам, в этом не было ничего противозаконного. Однако в инциденте должны разобраться компетентные органы, в частности выяснить, был ли автомат заряжен и была ли потенциальная угроза для окружающих или самого Николая.

Тем не менее, как считает Гулак, эта ситуация дает повод усомниться в способности президента воспитывать сына.

«Использование ребенка в такой ситуации совершенно непедагогично: это стресс для психики даже взрослого человека, а у ребенка могут быть непредсказуемые последствия», — отметил юрист.

Ранее в сети появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел к силовикам, которые охраняли его резиденцию во время акций протестов. На записи также видно, что президента сопровождает вооруженный сын.

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