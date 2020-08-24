Белорусская оппозиция призвала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Белорусская оппозиция требует проверить передачу боевого оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко — Николаю Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из лидеров объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову.

В Координационном совете оппозиции, как отметила Колесникова, считают «странным», когда глава государства «бегает в очень странной одежде» с оружием в центре столицы.

Колесникова также потребовала обратить особое внимание на факт передачи автомата Николаю Лукашенко, который еще не достиг совершеннолетия.

Ранее в сети появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел к силовикам, которые охраняли его резиденцию во время акций протестов. На записи также видно, что президента сопровождает вооруженный сын.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.