Байден посоветовал Трампу «не спускать с него глаз»
Кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден назвал нынешнего американского главу Дональда Трампа некомпетентным. Об этом сообщает ABC.
Соответствующее заявление политик сделал, когда комментировал высказывания главы Белого дома в сторону претендента на пост вице-президента от демократов Камалы Харрис.
Он подчеркнул, что такие заявления недопустимы от лица главы государства.
«Ни один президент никогда не говорил ничего подобного. Ни один президент не использовал таких слов», — заключил Байден.
Кандидат от Демократической партии также посоветовал Трампу «не спускать с него глаз» после слов президента о том, что Байден из-за возраста не сможет в полной мере исполнять обязанности американского лидера.
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