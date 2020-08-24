Байден посоветовал Трампу «не спускать с него глаз»

Кандидат на пост президента США экс-вице-президент Джо Байден назвал нынешнего американского главу Дональда Трампа некомпетентным. Об этом сообщает ABC.

Соответствующее заявление политик сделал, когда комментировал высказывания главы Белого дома в сторону претендента на пост вице-президента от демократов Камалы Харрис.

Он подчеркнул, что такие заявления недопустимы от лица главы государства.

«Ни один президент никогда не говорил ничего подобного. Ни один президент не использовал таких слов», — заключил Байден.

Кандидат от Демократической партии также посоветовал Трампу «не спускать с него глаз» после слов президента о том, что Байден из-за возраста не сможет в полной мере исполнять обязанности американского лидера.

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