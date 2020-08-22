В РФ задержан уволившийся на фоне протестов белорусский следователь

В Пскове задержали белоруса Андрея Остаповича, разместившего несколько дней назад в соцсетях фотографии рапорта на увольнение с позиции старшего следователя Партизанского районного отдела СК. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на друзей и адвоката задержанного.

Остапович инициировал досрочное расторжение контракта из-за «нарушений его условий со стороны руководства СК».

«Все мы не слепы, видим правду», — прокомментировал он в соцсетях обстановку в стране, пояснив, что информация о происходящем поступала к нему через заявления граждан, сообщения из больниц, общение с пострадавшими, а также через интернет.

Он отметил, что незаконно задержанные и побывавшие в исправительных учреждениях, в РУВД (РОВД) и иных местах рассказывают всю правду о происходящих там издевательствах над людьми. Белорус утверждает, что многие уголовные дела из-за сопротивления правоохранителям, которые были заведены в ходе беспорядков, открыты необоснованно.

Остапович также написал, что лично присутствовал на митингах, и считает, что провокации устраивали силовики.

Его друзья и адвокат сообщили, что Остапович пытался уехать через Россию в Латвию, однако не смог осуществить свой план из-за ограничений на выезд в связи с коронавирусом. Сейчас он находится в одном из отделов милиции Пскова. Адвокат не может к нему попасть.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.