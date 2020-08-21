В Кремле объяснили отказ в транспортировке Навального решением врачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремле не получали обращение о помощи в перевозке Навального в Германию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Как таковое обращение мы не получали. По крайней мере мне неизвестно, чтобы какое-то обращение приходило», — отметил Песков.

По его словам, здесь не нужна «лишняя бюрократия».

Отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о существовании конкретных инструкций, запрещающих перевозку, Песков ответил отрицательно.

«Нет, Кремлю неизвестно об этом. Кремль не занимается вопросами лечения пациентов, мы не врачи. Это решение лечащего врача, речь идет транспортировке, которая может представлять угрозу жизни пациента», — заявил он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.

Ранее в сети появились снимки Навального из кофейни томского аэропорта, на которых блогер пьет что-то из стакана, а также видеозапись с борта самолета, где ему стало плохо.