Трамп снова заявил о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

«У меня хорошие отношения с ним... Они (демократы. — «Газета.Ru») говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет», — сказал Трамп в ходе своего выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

По его словам, если бы демократы остались у власти, то между Северной Кореей и США произошла «бы война». Американский лидер предположил, что американская сторона бы потеряла в ней 25-30 млн человек, о чем демократы «не расскажут».

«В Сеуле живет 30 миллионов, и он рядом с линией огня артиллерии», — добавил Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына

— Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

— Помпео назвал условие встречи Трампа и Ким Чен Ына