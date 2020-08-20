Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили ситуации в Ливии и Сирии

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуации в Ливии и Сирии, передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как рассказали в ведомстве, министры побеседовали о перспективах активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта. При этом две стороны подтвердили в данном контексте «готовность России и Турции оказывать всяческую поддержку работе Конституционного комитета в Женеве», третье заседание которого намечено на 24 августа следующего года, сообщает российский МИД.

Отмечается, что Лавров и Чавушоглу также обсудили ситуацию в Ливии.