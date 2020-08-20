Помпео призвал власти Белоруссии к переговорам с КС

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии начать переговоры с оппозиционным Координационным советом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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