Помпео призвал власти Белоруссии к переговорам с КС
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии начать переговоры с оппозиционным Координационным советом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
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