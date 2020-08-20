Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета республики
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонных переговоров с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом выразил благодарность США за поддержку суверенитета Минска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.
Макей «поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь», сообщили в пресс-службе.
В ходе разговора стороны обсудили предвыборную ситуацию в республике и обменялись мнениями по развитию дальнейших двусторонних отношений между странами.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
США и страны Евросоюза также не признали официальные итоги выборов в Белоруссии.
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