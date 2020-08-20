Глава МИД Белоруссии обсудил с замом Помпео ситуацию после выборов

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Как рассказали в ведомстве, Макей и Хэйл обсудили сложившуюся после президентских выборов в республике ситуацию, а также высказали друг другу мнения относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия между Минском и Вашингтоном.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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