ЕС выделит €53 млн на помощь белорусскому народу

Глава Евпрокомиссии (ЕК) Урсула фон Дер Ляйен заявила, что европейская помощь Белоруссии будет перераспределена таким образом, чтобы средства шли «не власти, а народу». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, €2 млн пойдет на поддержку «жертв репрессий».

Также Европейский союз не признал результаты выборов в Белоруссии и пообещал санкции против ответственных за насилие и фальсификации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.