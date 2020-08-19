Лавров: руководство Белоруссии признает, что выборы не были идеальными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о признании руководством Белоруссии того факта, что президентские выборы в республике не были идеальными. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что власти страны пытаются вступить в диалог с гражданами, которые протестуют «против того, что они считают ущемлением своих прав».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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