На Украине опровергли сообщение о причастности СБУ к приезду россиян в Минск

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию о том, что украинская Служба безопасности (СБУ) причастна к приезду в Минск более 30 граждан России, задержанных позже в белорусской столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, сообщения об участии украинских спецслужб — это продуманная и спланированная дезинформационная кампания.

Ермак считает, что, возможно, некоторые внутренние силы используют эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

«А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе», — сказал политик.

При этом он добавил, что не может комментировать операции СБУ, потому что они являются секретными. По его словам, сведения о том, что он якобы предлагал перенести спецоперацию украинских спецслужб из-за необходимости проведения переговоров с Россией по пленным, не соответствуют действительности.

Ранее украинские СМИ сообщали, что отправка боевиков ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Отмечалось, что целью спецоперации было заполучение россиян, принимавших участие в конфликте на Донбассе. Задержанных планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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