Сенаторы из США обвинили Путина во взломе сервера демократов в 2016 году

Специальный комитет сената США опубликовал отчет, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин якобы поручил взломать сервера Демократической партии во время президентской кампании в стране в 2016 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако в обнародованном документы отсутствуют факты, подтверждающие данный тезис.

Сенаторы высказывают мнение, что этими действиями Россия стремилась нанести вред экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того, законодатели утверждают, что российская сторона якобы намеревалась подорвать демократические процессы внутри страны и помочь нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу одержать победу.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к избирательному процессу в США в 2016 году.

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