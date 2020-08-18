Соратница Тихановской: Координационный совет не стремится захватить власть
Координационный совет не стремится незаконно захватить власть, заявила доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Об этом пишет «Интерфакс».
«Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захвата власти», — сказала Ковалькова.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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