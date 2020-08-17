В США попросили Россию держаться подальше от ситуации в Белоруссии

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа предупредил, чтобы российская сторона не встревала в белорусский конфликт, сообщает Reuters.

Чиновник на условиях анонимности заявил, что России следует держаться подальше от ситуации, назревающей в Белоруссии. По его словам, Москва «также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».

Также высокопоставленный чиновник отметил, что большое количество мирно протестующих белорусов показало, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии.

«Разделение власти все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов», — резюмировал представитель администрации Трампа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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