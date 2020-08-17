Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые высказался о ситуации в Белоруссии, сложившейся после проведения выборов, цитирует его Reuters.

Трамп заявил, что в Белоруссии сложилась «ужасная ситуация» после президентских выборов 9 августа. При этом он отметил, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за происходящим в республике.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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