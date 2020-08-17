Президент Мексики может получить российскую вакцину от коронавируса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов ввести себе российскую вакцину от коронавируса, если ее эффективность будет доказана, пишет ТАСС.

«Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина) эффективна, мы установим контакт (с российскими властями). И если к ней будет доступ, вперед!» — сказал Лопес Обрадор.

Президент добавил, что в вопросы здоровья не должна вмешиваться идеология, поэтому Мексика будет сотрудничать с любой страной, зарегистрировавшей эффективную вакцину.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она была создана центром имени Гамалеи и получила название «Спутник V».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных приблизилось к 22 млн, умерли больше 750 тысяч человек.

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