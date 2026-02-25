Дочь Дэвида Боуи, певица Лекси Джонс, призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начала испытывать серьезные проблемы с психическим здоровьем еще с детства.

Джонс призналась, что в подростковом возрасте родные насильно ее отправили в рехаб.

Джонс рассказала, что с малых лет неосознанно ощущала на себе пристальное внимание к своей персоне из-за звездного отца. По словам девушки, люди обращались с ней не как с обычным ребенком – некоторые восхищались, а другие не были заинтересованы в ее личности. Как отметила дочь артиста, несмотря на любящее и заботливое окружение, внимание со стороны общества негативно повлияло на нее.

«В какой-то момент я думала, что существую как идея: не личность по имени Лекси, а Лекси-Дочь. Люди проецировали на меня ожидания, которые я не понимала. Сравнения, с которыми я не могла тягаться. У меня были проблемы с самоопределением. Я думала, что моя жизнь предопределена еще до моего рождения, и у меня не было шансов (изменить это)», — поделилась певица.

В 10 лет Джонс впервые столкнулась с панической атакой. В 11 лет она прибегла к селкфарму. А в 12 лет столкнулась с булимией. По словам музыкантки, ее пик эмоциональной нестабильности пришелся на середину 2014-х – когда ее отцу диагностировали рак. Девушка объяснила, что начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем.

«Я делала все, что нельзя делать, и даже больше. Потому что я была зла, напугана и опустошена. Но я была свободна, но на самом деле нет», — рассказала музыкантка.

Именно в тот период родственники Джонс приняли решение отправить ее в рехаб. Артистка сопротивлялась и кричала на весь дом. По словам девушки, ее родители наблюдали за этим и плакали. Джонс подчеркнула, что условия в рехабе были очень тяжелыми и местами негуманными. Однако такой опыт помог ей прийти к терапии позже.

